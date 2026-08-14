HANNOVER (ANP/DPA) - Boeren in Duitsland verwachten dat de oogst dit jaar tegenvallend is door aanhoudende hitte en droogte. In sommige zuidelijke regio's dreigt zelfs een totale mislukking van bepaalde gewassen, heeft de voorzitter van de Duitse belangenorganisatie voor boeren gezegd.

"We verwachten een ondergemiddelde oogst voor granen, met name tarwe, en voor koolzaad", liet voorzitter Joachim Rukwied weten aan de Duitse mediagroep RND. Ook bedrijven met gewassen zoals aardappelen, groenten, suikerbieten en sojabonen zullen naar verwachting aanzienlijke verliezen lijden.

De Nederlandse land- en tuinbouworganisatie LTO stelde eerder deze maand al dat bij de graanoogst in Nederland tegenvallende opbrengsten worden gemeld. Voor aardappelen wordt daarnaast uitgegaan van een opbrengst die ten minste 8 procent lager ligt dan een jaar geleden. Vrijwel alle land- en tuinbouwsectoren worden door de weersomstandigheden geraakt, volgens LTO.