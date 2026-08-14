De makers van de musical Willem van Oranje gaan de voorstelling al na ruim een halfjaar aanpassen. Er worden verschillende scènes en liedjes geschrapt en er worden nieuwe toegevoegd, vertelt regisseur Theu Boermans vrijdag in De Telegraaf. Het personage Coornhert, dat afwisselend werd gespeeld door René van Zinnicq Bergmann en Nico de Vries, verdwijnt uit het verhaal.

Het team van Boermans gaat eind augustus drie weken opnieuw repeteren om het verhaal "meer hart en minder hoofd" te geven. "Het liefst hadden we voor de première van Willem langer geschaafd en gepuzzeld. Maar er was tijdsdruk", legt Boermans uit. "We maakten de musical na jaren vol hobbels en tegenslag. Het was eigenlijk nu of nooit." Volgens Boermans legde de musical "misschien te veel feiten uit" en werd er "te weinig in de emotionele verbondenheid" geïnvesteerd.

Door de aanpassingen is Willem van Oranje straks ook iets korter. "Al krijgen we over de lengte van de voorstelling juist nauwelijks commentaar van de bezoekers", zegt producent Wolter Lommerde. "We zijn nu ook nauwelijks langer dan Soldaat van Oranje was, of nauwelijks langer dan de Harry Potter-voorstelling die in het Circustheater speelt."

De musical over de Vader des Vaderlands ging in februari in première in het speciaal voor de voorstelling gebouwde Prinsentheater in Delft.