WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De economie van Duitsland is in het derde kwartaal van dit jaar zwakker gegroeid dan eerder werd gemeld in een voorlopige schatting. Volgens nieuwe cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis bedroeg de groei 0,1 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Bij een snelle raming eind oktober werd nog een plus van 0,2 procent gemeld.

Volgens Destatis komt de neerwaartse bijstelling doordat de export en vooral detailhandel in september wat zwakker waren dan eerder gedacht. Daarnaast krompen de bedrijfsinvesteringen in het derde kwartaal.

In het tweede kwartaal groeide de grootste economie van Europa nog met 0,3 procent en in de eerste drie maanden van dit jaar ging het om 0,4 procent groei. Duitsland profiteerde toen juist van een sterke export en de grote overheidsinvesteringen in infrastructuur en defensie.