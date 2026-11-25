De Amerikaanse rapper 2 Chainz is betrokken geraakt bij een auto-ongeluk. De rapper liet via Instagram weten dat het goed met hem gaat, maar wel gebroken ribben heeft overgehouden aan de crash.

"Ik waardeer iedereen die contact heeft gezocht", aldus de rapper bij beelden waarop zijn zwaar beschadigde auto te zien is. In zijn bericht ontkent hij ook dat hij had gedronken en zegt hij dat hij niet op de automatische piloot reed. Volgens hem lag de oorzaak van het ongeluk bij een andere bestuurder die uitweek voor een dier en daarom frontaal op hem botste.

De rapper is onder meer bekend van samenwerkingen met bekende artiesten als Kanye West, Drake en Jason Derulo. Hij maakt zich momenteel op voor de release van zijn nieuwste soloalbum Playaz Only Live Once, dat op 4 december verschijnt.