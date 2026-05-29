Duitse inflatie koelt af door brandstofkorting aan de pomp

WIESBADEN (ANP/DPA) - Het leven in Duitsland was in mei 2,6 procent duurder dan een jaar geleden. Daarmee was de inflatie deze maand lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9 procent meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder meer door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen.

De Duitse regering verlaagt sinds 1 mei de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De Duitse centrale bank schatte eerder dat dit het inflatiecijfer met een kwart procentpunt zou verlagen. De tankkorting loopt nog tot het einde van juni. Prijzen voor energie en brandstoffen waren nog wel fors hoger dan een jaar eerder. Maar in april was dat verschil een stuk groter.

"Doorslaggevend waren de daling van de olieprijzen ten opzichte van april en de sinds begin deze maand geldende tankkorting", stelt inflatie-expert van het Instituut voor Macro-economie en Conjunctuuronderzoek Silke Tober over het afkoelen van de inflatie.