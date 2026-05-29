Gastlanden WK voetbal nemen maatregelen tegen uitbraak ebola

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Verenigde Staten, Canada en Mexico nemen bij het wereldkampioenschap voetbal maatregelen vanwege de uitbraak van ebola in Centraal-Afrika. Dat heeft de Amerikaanse regering namens de drie organiserende landen aangekondigd.

"Deze gecoördineerde aanpak is erop gericht onze burgers en de miljoenen bezoekers, fans, sporters en toeristen die worden verwacht op het WK te beschermen, terwijl het reisverkeer en de goederenstroom over onze grenzen in stand worden gehouden. De gezondheid en veiligheid van alle mensen in de regio is onze hoogste prioriteit nu we de wereld verwelkomen in Noord-Amerika", staat in de verklaring.

Welke maatregelen precies worden genomen, blijft vaag. Het is onduidelijk of het ook gaat om reisverboden en quarantainemaatregelen.

Uitbraak

De Democratische Republiek Congo en delen van Oeganda kampen momenteel met een uitbraak van het gevaarlijke ebolavirus. Volgens de laatste overheidscijfers zijn er in Congo meer dan duizend vermoedelijke gevallen en ongeveer 250 doden. In buurland Oeganda liggen de aantallen aanzienlijk lager.

Ebola is een besmettelijke en levensbedreigende infectieziekte. Het virus wordt overgedragen via fysiek contact en contact met lichaamsvloeistoffen.