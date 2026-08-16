BERLIJN (ANP/RTR) - Duitse bedrijven hebben hun investeringen in de Verenigde Staten flink teruggeschroefd naar het laagste niveau in drie jaar. Dat komt volgens Reuters naar voren uit berekeningen van het Duitse Economisch Instituut (IW), die het persbureau heeft ingezien. Door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump zijn bedrijven in de grootste economie van Europa terughoudender geworden.

De investeringen zijn in de eerste helft van dit jaar met bijna tweederde afgenomen vergeleken met een jaar eerder tot 4,3 miljard euro, blijkt uit het rapport. Dat is het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 gaat het om een daling van bijna 80 procent.

IW-onderzoeker Samina Sultan zegt tegen Reuters dat hiermee de neerwaartse trend zich voortzet die zichtbaar is sinds het begin van Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025. Sindsdien dreigde hij met importheffingen tegen handelspartners van de VS, waaronder de EU.