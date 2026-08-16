Harrison Ford is binnenkort toch weer te zien als de koene archeoloog Indiana Jones. De 84-jarige acteur maakte op de conferentie D23 bekend dat hij voor het eerst model staat voor de 'animatronics' in een nieuwe Indiana Jones-attractie die vanaf 2027 in Walt Disney World Resort in Florida de deuren opent.

"Ik ben voor het eerst het model voor de poppen", vertelde Ford in een videoboodschap. "Ik kom snel naar Walt Disney World." Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent wordt een rit in een wagentje in het donker, waarin de bekende archeoloog in een Maya-tempel op zoek is naar een bijzonder artefact.

Ford speelde de iconische rol tussen 1981 en 2023 in vijf films. In het laatste deel, The Dial of Destiny, nam Indiana Jones vanwege zijn leeftijd heel bewust afscheid van zijn gevaarlijke vak.