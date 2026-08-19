Duitse maatschappij Eurowings gaat weer vliegen naar Dubai

KEULEN (ANP/DPA) - De Duitse luchtvaartmaatschappij Eurowings gaat vanaf 25 oktober weer vliegen naar Dubai. Eurowings was gestopt met vliegen naar Dubai na de uitbraak van de oorlog in het Midden-Oosten.

Het dochterbedrijf van Lufthansa biedt dan weer directe vluchten naar Dubai vanaf de luchthavens van Berlijn, Stuttgart en Keulen/Bonn. Kort na het begin van de Iranoorlog aan het einde van februari haalde Eurowings nog gestrande Duitsers op uit het Midden-Oosten.

KLM maakte eerder deze maand nog bekend zeker tot en met 24 oktober uit veiligheidsoverwegingen niet naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam te vliegen.