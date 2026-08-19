Phoebe Bridgers annuleert optredens om blindedarmontsteking

Phoebe Bridgers heeft haar optredens in het Verenigd Koninkrijk deze week moeten annuleren. De Amerikaanse zangeres kampt met een blindedarmontsteking, liet ze via haar Instagram Stories weten. "Alles in het VK deze week moet verplaatst worden, maar ik zal het goedmaken", schreef de zangeres.

Bridgers, die maandag haar 32e verjaardag vierde, zou de komende dagen onder meer in Kingston, in de regio Londen, een paar speciale shows geven in het kader van haar nieuwste album Lost Weekend. Banquet Records, dat de shows in Kingston organiseert, wenste de zangeres veel beterschap en liet weten spoedig met een update over de optredens te komen.

De Amerikaanse zangeres begint volgende maand met haar Noord-Amerikaanse tournee in het kader van haar The Lost Tour. In december komt ze met haar tour naar Nederland. Op 7 december staat Bridgers in de Ziggo Dome in Amsterdam.