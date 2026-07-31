Duitse rechtbank: AI-muziekplatform Suno schendt copyright

MÜNCHEN (ANP/RTR) - Het AI-muziekplatform Suno schendt copyrightregels van artiesten en moet daarom schadevergoedingen gaan betalen. Dat heeft een rechtbank in München vrijdag bepaald. Gebruikers van Suno kunnen op het AI-platform instructies invullen voor liedjes en krijgen dan een volledig uitgewerkt nummer terug.

Volgens de rechtbank heeft Suno echter niet het recht om muziek van artiesten te verwerken die zijn vertegenwoordigd door het Duitse staatslicentiebureau Gema. Het platform moet nu informatie geven over illegaal verkregen omzet door de schending van auteursrechten. De hoogte van de schadevergoeding moet nog worden bepaald. Het Amerikaanse Suno kan in beroep gaan tegen de uitspraak.

Vorig jaar trof Suno nog een schikking met muziekmaatschappij Warner Music Group in een auteursrechtenkwestie. Warner en andere grote platenlabels hadden Suno en zijn branchegenoot Udio aangeklaagd, omdat de start-ups auteursrechtelijk beschermd materiaal zouden hebben gebruikt in hun AI-platforms zonder compensatie voor de artiesten of bedrijven.