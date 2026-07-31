Adviseur Cordeiro van FIFA-baas Infantino weg om verkoopplan WK

ZÜRICH (ANP) - Topadviseur Carlos Cordeiro van FIFA-voorzitter Gianni Infantino stapt op na het voorstel een ​​belang in het WK voetbal te verkopen. Dat staat in een verklaring van de 70-jarige Amerikaan die op X is verspreid. Cordeiro had naar eigen zeggen niets met de plannen van doen en wil er niets mee te maken hebben. "Een slechte deal voor de FIFA-landen en een slechte deal voor het voetbal", noemde de adviseur van Infantino de voornemens.

De FIFA maakte deze week de plannen bekend om belangen in haar competities te willen gaan verkopen aan private investeerders. De UEFA reageerde donderdag fel. De 55 bij de Europese voetbalbond aangesloten bonden besloten unaniem alle competities van de FIFA te boycotten als de FIFA vasthoudt aan het plan. De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF wees daarna ook het plan af.