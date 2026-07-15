Duitse wapenexporten ruim verviervoudigd in eerste jaarhelft

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland heeft in de eerste helft van dit jaar voor een veel groter bedrag aan vergunde wapens geëxporteerd dan een jaar eerder. De waarde van wapenexporten waarvoor de Duitse regering in de eerste helft van dit jaar toestemming heeft gegeven, was ruim vier keer zo groot als een jaar geleden, volgens voorlopige cijfers die het Duitse ministerie van Economische Zaken woensdag heeft gepubliceerd.

Tussen januari en juni heeft Duitsland voor bijna 13,9 miljard euro aan exportvergunningen verleend. Dat bedrag bestaat voor ongeveer 9,6 miljard euro aan oorlogswapens en voor 4,3 miljard euro uit overig militair materieel.

Ruim 60 procent van het totale bedrag ging naar EU- of NAVO-landen en nauwe partners. Oekraïne blijft de grootste afnemer, met goedgekeurde exporten ter waarde van 2,5 miljard euro. Daarna volgen de Verenigde Staten, Nederland, Tsjechië en Litouwen. Israël staat op de zesde plek, met bijna 800 miljoen euro.