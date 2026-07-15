VS-ambassadeur: Trump heeft bijzondere affectie voor koning Filip

Volgens Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België, heeft de Amerikaanse president Donald Trump een bijzondere band met het Belgisch koningspaar. Hij zei dit woensdag tegen de Belgische pers naar aanleiding van een gesprek dat hij eerder deze week had met koning Filip.

Afgelopen maandag had koning Filip een vergadering van 45 minuten met drie Amerikaanse ambassadeurs in zijn land, White en een ambassadeur van de EU en van de NAVO. Trump had volgens White op voorhand gezegd dat "je van de koning en koningin houdt". Ook was het gesprek na 45 minuten nog niet afgerond en "waren we na anderhalf uur nog steeds aan het praten", zei hij woensdag.

Trump had zich volgens White al eerder lovend uitgelaten over het Belgische koningspaar. Zo vertelde de Amerikaanse ambassadeur aan Belgische media dat Trump bij het eerste diner met het koningspaar, ter ere van de heropening van de Notre-Dame in Parijs in 2024, bewust zijn naamkaartje had verwisseld om naast hen te kunnen zitten. "Ze hadden ook een fantastische meeting op het Wereld Economisch Forum in Davos. Door vliegvertraging heeft president Trump toen bijna veertig meetings moeten schrappen, maar de ontmoeting met de koning heeft hij laten staan. Dat zegt veel."

Tijdens het gesprek van afgelopen maandag ging het onder meer over de toekomst van nucleaire energie in België. Eerder dit jaar raakte de ambassadeur in opspraak doordat hij zich online had uitgesproken tegen de strafrechtelijke vervolging van drie joodse besnijders in Antwerpen. Hij noemde het "belachelijk en antisemitisch". Vervolgens werd de ambassadeur ontboden. Volgens White hebben ze het hier maandag niet meer over gehad. "Ik voorspel dat dit wetgevend wordt opgelost", zei White woensdag. "Er zal een oplossing komen zoals in bijvoorbeeld Israël en Duitsland, waarbij moheels (joodse besnijders) een vergunning krijgen zoals dat ook bij tattoo-artists gebeurt."