BERLIJN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Duitse regeringscoalitie heeft een akkoord bereikt over ingrijpende hervormingen om de kwakkelende economie aan te jagen en de arbeidsmarkt te versterken. Dat zei de Duitse bondskanselier Friedrich Merz donderdag tijdens een persconferentie na langdurige gesprekken tussen zijn centrumrechtse CDU-partij en de centrumlinkse coalitiepartner SPD.

"Burgers willen beslissingen, geen onderlinge ruzies", zei Merz in Berlijn, nadat zijn regeringscoalitie na weken van onenigheid een compromis had bereikt. Het hervormingspakket omvat een inkomstenbelastingverlaging van in totaal 10 miljard euro. Die wordt gefinancierd door hogere belastingen voor hogere inkomens en wijzigingen in het pensioenstelsel, waardoor de pensioenleeftijd uiteindelijk zal stijgen naar 67 jaar.

Door de maatregel zal een gemiddeld werkend gezin vanaf 2028 meer dan 600 euro per jaar minder inkomstenbelasting betalen, aldus Merz.