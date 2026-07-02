AMSTERDAM (ANP) - Turkish Airlines gaat meer vluchten hervatten naar bestemmingen in het Midden-Oosten, nadat die eerder werden opgeschort vanwege de Iranoorlog. Volgens de Turkse luchtvaartmaatschappij wordt deze maand de dienstregeling in de regio steeds verder uitgebreid. Turkish Airlines was sinds 9 juni ook al weer gaan vliegen op Dubai.

Volgens de maatschappij wordt sinds woensdag weer gevlogen vanaf de centrale hub Istanbul naar Abu Dhabi en zal vanaf 10 juli weer worden gevlogen naar de Saudische stad Dammam aan de Perzische Golf. Een dag later worden vluchten naar Koeweit weer hervat en vanaf 16 juli de vluchten naar Bahrein.

Turkish Airlines, dat ook actief is op Schiphol, zegt dat er bovendien meer frequentie is van de vluchten naar Dubai, de Jordaanse hoofdstad Amman en Beiroet in Libanon.