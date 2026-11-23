BERLIJN (ANP) - Duitsland wil vanaf begin volgend jaar een tijdelijke maximumprijs voor benzine invoeren voor een periode van drie maanden. Berlijn wil daarmee automobilisten beschermen tegen de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De maximumprijzen bij tankstations moeten dagelijks om 12.00 uur worden vastgesteld aan de hand van een vaste berekeningsmethode. Dat staat in een aangepast wetsvoorstel van het Duitse ministerie van Economische Zaken, dat persbureau Bloomberg heeft ingezien.

De maatregel is bedoeld als een "kortdurende crisisinterventie". Duitsland is, net als veel andere landen, hard getroffen door de sterk gestegen brandstofprijzen. De Duitse regering had eerder al besloten tot een tijdelijke verlaging van de brandstofaccijns voor drie maanden. Die maatregel moet Duitse automobilisten 2,5 miljard euro aan kosten besparen.