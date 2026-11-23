Deborah Ann Woll speelt in de aankomende God of War-serie van Prime Video de rol van Faye, de overleden vrouw van de titulaire hoofdpersoon. Dat meldt Deadline maandag. Woll kruipt daarmee voor het eerst op beeld in de huid van het personage, nadat ze eerder al de stem van Faye insprak in een eerdere game uit de gelijknamige spellenreeks.

De tv-serie gaat over Kratos, ook wel de God of War genoemd, en zijn zoon Atreus, die samen op avontuur gaan om de as van hun overleden vrouw en moeder uit te strooien. Onderweg ontdekken vader en zoon geheimen van Faye, waardoor ze beginnen te twijfelen of zij haar eigenlijk wel echt kenden.

Dave Bautista speelt de rol van Kratos. Die nam hij over nadat de originele hoofdrolspeler Ryan Hurst afgelopen zomer geblesseerd raakte. Callum Vinson speelt de rol van zijn zoon Atreus. Woll was eerder te horen als Faye in de game God of War Ragnarök uit 2022. In het spel God of War Laufey, dat volgend jaar verschijnt, is ze opnieuw te horen als Faye. Voor het eerst in de geschiedenis van de spellenreeks is zij daarin de hoofdrolspeler, in plaats van Kratos.