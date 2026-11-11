BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland gaat een door de staat geleide gasvoorraad opzetten nadat de doelstellingen voor het vullen van de gasvoorraden voor de winter werden gemist. De staatsgasvoorraad zou net zo groot moeten worden als 10 procent van de huidige opslagcapaciteit.

Die staatsgasvoorraad van 24 terawattuur moet binnen maximaal drie jaar gevuld zijn en is bedoeld voor noodgevallen en ernstige verstoringen van de gasleveringen bijvoorbeeld door sabotage. De private sector blijft wel verantwoordelijk voor het vullen van de gewone gasvoorraden. Die waren eind oktober voor 62 procent gevuld, wat lager is dan de doelstelling van 70 procent. Dat heeft tot politieke kritiek in Berlijn geleid.

Volgens het ministerie van Economische Zaken zal de voorraad gefinancierd worden door een toeslag op de gasrekening van huishoudens. Die stijgen daardoor tussen de 0,3 en 0,5 procent. De kosten zouden tussen de 1,3 miljard en 1,8 miljard euro liggen. Daar komen dan nog kosten voor het runnen van de voorraad bovenop.