Jan Smit is volgend jaar te zien in het programma Liefde voor Muziek, de Vlaamse variant van Beste Zangers. Dat heeft de Vlaamse zender VTM woensdag bekendgemaakt. De zanger doet als enige Nederlandse artiest mee aan het programma.

De 40-jarige Smit, die het AVROTROS-programma presenteert, gaat voor de opnames naar Oostenrijk. Naast de Volendammer doen ook de Vlaamse artiesten Aaron Blommaert, Marie Verhulst, Bent Van Looy, Guido Belcant en Ingeborg Sergeant mee aan het nieuwe seizoen.

Wanneer de aankomende editie van Liefde voor Muziek wordt uitgezonden, is nog niet bekend. Eerder deden ook onder anderen Ilse DeLange, Jaap Reesema, Suzan & Freek en Guus Meeuwis mee aan de Vlaamse editie. In het programma brengen artiesten elkaars nummers ten gehore.