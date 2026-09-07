DEN HAAG (ANP) - Duizenden overheidsmedewerkers verzamelen zich dinsdag in Den Haag om actie te voeren tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Er zijn zo'n 3000 aanmeldingen voor de actie, melden FNV en CNV. Het gaat om medewerkers van onder meer gemeenten, het Rijk en universiteiten.

De actievoerders verzamelen zich in Den Haag, waar onder meer de voorzitters van vakbonden FNV, CNV en VCP zullen spreken. Daarna trekt er een mars in de richting van het ministerie van Financiën waar de vakbondsleden hun eigen plannen voor de begroting overhandigen. Net als over een week tijdens Prinsjesdag rijdt er een gouden koets mee.

Als onderdeel van de actie leggen werknemers van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) de rest van de week en volgende week maandag het werk neer. Werknemers van de Haagse Straatreinigingsorganisatie (HSO) hebben dinsdag een werkonderbreking. Ook 150 medewerkers van ABN AMRO staken dinsdag mee. De staking heeft geen gevolgen voor de dienstverlening aan klanten van ABN AMRO, liet de bank weten.