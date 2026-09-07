Patty Brard krijgt na ruim twintig jaar opnieuw een realityserie. De 71-jarige presentatrice is in 2027 te zien in Patty's Posse 2.0 op RTL 5 en Videoland, heeft RTL maandag bekendgemaakt.

"Mijn leven is compleet veranderd: van Patty's Posse 1.0 waar alleen maar gekkigheid en ellende te zien was, naar een kerngezonde vrouw van 71 die eindelijk precies weet wat ze wil en vooral ook wat ze níét meer wil", zegt Brard. "Want als ik één ding heb geleerd, is het dat je je nooit moet schamen voor de keren dat je en plein public op je bek ging, maar van trauma's leermomenten moet maken! Je bent nooit te oud om je leven compleet om te gooien."

In het programma worden Brard en haar man Antoine gevolgd in hun leven in Almere en op Ibiza. Ook komen haar werk, familie en vrienden aan bod. Daarnaast wordt er in de serie stilgestaan bij het feit dat Brard in 2027 vijftig jaar in het vak zit.