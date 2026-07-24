Duizenden vluchten minder op Schiphol door oorlog en winterweer

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 9100 vluchten minder verwerkt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Door het winterse weer werden duizenden vluchten geannuleerd en daarna volgden beperkingen van het vliegverkeer door de oorlog in het Midden-Oosten.

Het aantal vluchten van en naar Schiphol daalde in de eerste zes maanden van 2026 met 4 procent naar 223.597 vliegtuigbewegingen. De vliegtuigen zaten wel voller. Het gemiddelde aantal reizigers per vlucht nam toe en dit bevestigt volgens Schiphol de verwachting "dat het aantal reizigers verder toeneemt, ook bij een gelijk aantal vliegtuigbewegingen". De luchthaven verwacht dat het aantal reizigers richting 2050 oploopt naar ten minste 90 miljoen per jaar.

De korting die de luchthaven gaf aan luchtvaartmaatschappijen op zijn havengelden vanwege de situatie in het Midden-Oosten had een tijdelijk negatief effect van 37 miljoen euro op het financiële resultaat van Schiphol in het eerste halfjaar. Schiphol gaf maatschappijen in april een tijdelijke korting van ruim 10 procent op de kosten voor het gebruik van de luchthaven, omdat de lasten voor luchtvaartmaatschappijen onverwacht en sterk waren gestegen door de hoge kerosineprijs.

Resultaat

De inkomsten van Schiphol namen toe en het nettoresultaat steeg in het eerste halfjaar naar 207 miljoen euro, van 201 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2025.

Daartegenover staat een negatieve kasstroom na investeringen van 464 miljoen euro. Schiphol steekt honderden miljoenen in het verbeteren van de kwaliteit van de luchthaven. In de eerste zes maanden van dit jaar ging het om een recordbedrag aan investeringen van 801 miljoen euro.

Kwaliteit van luchthaven

"We vernieuwen onze infrastructuur en verbeteren de reiservaring en de werkomstandigheden", zegt topman Pieter van Oord in een toelichting op de cijfers. "Tegelijkertijd werken we hard aan een stillere en schonere luchthaven."

"We investeren meer dan ooit in de kwaliteit van onze luchthavens. Om de Nederlandse luchtvaart sterk te houden, behouden we daarin de juiste balans tussen betaalbaarheid en bereikbaarheid", voegt financieel topman Robert Carsouw daaraan toe. Daarom kregen luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld de tijdelijke korting.

Schiphol geeft vooralsnog wel meer geld uit dan er binnenkomt. "Met een succesvolle obligatie-uitgifte haalden we noodzakelijke extra financiering op", aldus Carsouw. "Solide financiën blijven essentieel om Schiphol te vernieuwen en van waarde te blijven voor de Nederlandse economie."