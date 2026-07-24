Alan Ritchson zou graag met DC-baas mogelijke Batman-film maken

Alan Ritchson zou graag met DC-baas James Gunn willen samenwerken aan wat mogelijk een Batman-film zou kunnen zijn. In de podcast Happy Sad Confused spreekt de acteur, bekend van zijn rol in de serie Reacher, zich schoorvoetend uit over zijn plannen met de studiobaas.

Presentator Josh Horowitz vraagt zijn gast of er een wereld zou zijn waarin hij Batman zou spelen. Ritchson valt stil en moet heel lang nadenken voordat hij antwoord geeft. "Hier zit zoveel achter wat jij niet weet", lacht hij. "Je weet niet wat je vraagt." Zijn reactie zegt volgens Horowitz genoeg. "Dit spreekt boekdelen. De meest uitgesproken man ooit in de podcast is sprakeloos." Ritchson herstelt zich en zegt dan dat hij heel graag met Gunn wil werken en hij met hem. "Maar ik ben heel kieskeurig. Ik weet hoe ik een project moet ontwikkelen en alles wat ik met DC zou doen, moet wel aan mijn standaard voldoen. Maar ik hoop dat we aan een film kunnen werken waar we allemaal trots op kunnen zijn."

De 43-jarige acteur blijft daarna vragen over de superheld ontwijken. "De toekomst ziet er rooskleurig uit en de horizon is breed", zegt hij lachend. "Alles is mogelijk, voor ons allemaal." Ritchson probeert het gesprek te kantelen door te vragen wat de droomrol van Horowitz zou zijn. "Eentje waarbij jij mijn vraag beantwoordt", zegt de presentator daarop met een lach. "Een detective, dus?", grijnst Ritchson. Dit zou een verwijzing naar een mogelijke rol als de gemaskerde superheld kunnen zijn. Batman wordt in de stripboeken en films van DC ook wel omschreven als 's werelds beste detective.