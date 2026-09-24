ECB bevestigt vertrek directielid Schnabel

FRANKFURT (ANP) - Isabel Schnabel, lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB), stapt op per 3 januari 2027. Dat heeft ze aan president Christine Lagarde laten weten, meldt de ECB. Eerder op de dag meldde Bloomberg al op basis van ingewijden dat Schnabel zou vertrekken voor een functie bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Het IMF bevestigt nu ook de intentie dat Schnabel op 4 januari wordt benoemd als financieel adviseur en directeur van de afdeling voor monetaire zaken en kapitaalmarkten. Tot die tijd blijft Schnabel haar eigen functie bekleden. De Duitse Schnabel vertrekt ruim voor het einde van haar ambtstermijn. Die verloopt volgend jaar december.

De Europese Raad zal de opvolger van Schnabel benoemen. Indien nodig zullen de taken na haar vertrek tijdelijk worden herverdeeld onder de overige leden van de directie.