Journalisten CNN en MS NOW weer toegelaten tot Witte Huis

Journalisten van CNN en MS NOW zijn weer toegelaten tot het Witte Huis, melden de desbetreffende media. Eerder op donderdag mochten hun journalisten het gebouw niet betreden, ondanks dat een federale rechter had opgedragen de hen ontzegde toegang tijdelijk te herstellen. Ook Politico heeft inmiddels aangegeven weer toegang te hebben.

Nadat medewerkers van CNN, MS NOW en Politico de toegang was geweigerd, vroegen ze een spoedzitting aan bij een federale rechtbank.

CNN meldt dat het tegenhouden van journalisten tot chaos leidde binnen het Witte Huis. Meerdere adviseurs en functionarissen gaven aan "geen idee" te hebben waarom verslaggevers toch het Witte Huis niet in mochten.

Chinese functionarissen zouden in besloten kring ook bezorgd zijn geweest dat het verbod een negatieve invloed zou hebben op de verslaggeving van het bezoek van de Chinese president Xi Jinping donderdag. Zo'n staatsbezoek zou normaal gesproken leiden tot uitgebreide tv-verslaggeving, maar in plaats daarvan hadden zenders zich grotendeels teruggetrokken en zonden ze nauwelijks beeldmateriaal uit.