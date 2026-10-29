ECB houdt rentepauze na verhoging in september

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente in de eurozone onveranderd op 2,5 procent. De rentepauze geeft de centrale bank uit Frankfurt meer tijd om het effect van de eerdere renteverhogingen af te wachten. In september verhoogde de ECB het belangrijkste rentetarief nog met een kwart procentpunt om de inflatie in het eurogebied te bestrijden. Ook in juni gingen de leenkosten met een kwart procentpunt omhoog.

Economen hadden ook gerekend op een rentepauze, ondanks de aanhoudend hoge inflatie in de eurozone. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen wereldwijd flink opgelopen, waardoor de kosten van het levensonderhoud zijn gestegen. Vooral tanken is flink duurder geworden.

In het eurogebied liep de inflatie in september op tot 3,8 procent, het hoogste niveau in drie jaar. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie nog 1,9 procent. De inflatie ligt ruim boven de doelstelling van de ECB van rond de 2 procent.

Midden-Oosten

Hoewel de inflatie bijna het dubbele bedraagt van de doelstelling, geeft het feit dat de prijsstijgingen grotendeels beperkt blijven tot de energiesector de ECB meer tijd om de ontwikkelingen in het Midden-Oosten af te wachten. Bij het vorige rentebesluit in september benadrukte de ECB al dat de inflatievooruitzichten vooral afhangen van de situatie in het Midden-Oosten.

Daarnaast zijn de rentes op de obligatiemarkten deze maand flink gestegen door de onrust in Frankrijk. De op een na grootste economie van de eurozone kampt met een zorgwekkend begrotingstekort, politieke versnippering en sociale onrust. Beleggers eisen daardoor een hogere rentevergoeding voor Franse staatsleningen. Het renteverschil tussen Franse en Duitse staatsobligaties liep daardoor op tot het hoogste niveau in vijftien jaar.