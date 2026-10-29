Economie VS groeit sterker dan verwacht in derde kwartaal

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De economie van de Verenigde Staten is in het derde kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens een voorlopige raming van de Amerikaanse overheid groeide de grootste economie ter wereld op zogeheten geannualiseerde basis met 3,4 procent. Het cijfer komt overeen met een groei van 0,8 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Geannualiseerd betekent dat de groei van één kwartaal denkbeeldig wordt doorgetrokken over het hele jaar. Daarmee overtrof de groei de verwachtingen van economen. Het is bovendien het sterkste groeicijfer in een jaar tijd. In het tweede kwartaal was de geannualiseerde groei nog 2,2 procent, oftewel 0,5 procent op jaarbasis.

De groei werd geholpen door de consumentenbestedingen die de motor zijn van de Amerikaanse economie. Ook de enorme investeringen van techbedrijven in AI boden steun. Daar stond wel zwakte bij de export tegenover.

De sterkere groei is goed nieuws voor president Donald Trump in aanloop naar de midterms volgende week. De economie is altijd een belangrijk verkiezingsthema in de VS.