ECB-president Lagarde denkt dat inflatie tot in 2027 hoog blijft

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de stijging van de energieprijzen de inflatie waarschijnlijk tot in de eerste helft van volgend jaar hoog houdt. Dat heeft ze donderdag gezegd in een toelichting op het besluit eerder op de dag om de rente in de eurozone onveranderd te laten.

Met de beslissing wil de centrale bank meer tijd nemen om de impact van de hernieuwde aanvallen rond de oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie te beoordelen. Door het opgelaaide geweld in die regio zijn de brandstofprijzen de afgelopen tijd weer toegenomen, waardoor bijvoorbeeld tanken duurder is geworden.

Lagarde zei dat de stijging van de energieprijzen er "waarschijnlijk voor zal zorgen dat de inflatie tot in de eerste helft van 2027 ruim boven de doelstelling blijft". De ECB heeft een doelstelling voor een inflatie van ongeveer 2 procent.

In juni verhoogde de ECB de rente nog tot het huidige niveau om de inflatie te beteugelen.