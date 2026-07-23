Telstar haalt twee oud-jeugdspelers van Ajax en Feyenoord

VELSEN (ANP) - Telstar heeft twee voormalige jeugdspelers van Ajax en Feyenoord aan de selectie toegevoegd. Verdediger Prince Aning komt over van Borussia Dortmund II en aanvaller Fabiano Rust verruilt Feyenoord onder 21 voor de Eredivisieclub.

De 22-jarige linksback Aning, die eerder de jeugdopleiding van Ajax doorliep, heeft een contract tot medio 2028 getekend, met een optie voor een extra seizoen. Hetzelfde geldt voor de 21-jarige aanvaller Rust, die de afgelopen jaren uitkwam voor het beloftenteam van de Rotterdammers.

Beide spelers waren op proef bij Telstar en konden daar trainer Henk Brugge en zijn staf overtuigen.