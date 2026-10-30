Economie eurozone groeit met 0,4 procent in derde kwartaal

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het derde kwartaal met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal, meldt statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. De economische groei van het eurogebied viel daarmee iets terug, na een groei van 0,6 procent in het tweede kwartaal. De groei viel wel hoger uit dan de 0,2 procent die economen hadden verwacht, wat aantoont dat het landenblok de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten goed weet op te vangen.

De grootste economieën van de eurozone lieten wel een gemengd beeld zien. Duitsland, de grootste economie van het eurogebied, groeide met 0,2 procent iets sterker dan verwacht, terwijl Frankrijk een onverwachte krimp kende van 0,1 procent. De Spaanse economie groeide met 0,6 procent en Italië kende een nulgroei.

Eerder op de dag maakte statistiekbureau CBS al bekend dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal met 0,6 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.