Nageeye mikt voorzichtig op top 5 in marathon van New York

NEW YORK (ANP) - Abdi Nageeye (37) hoopt na een hardnekkige blessure op een klassering in de top 5 bij de marathon van New York. De winnaar van olympisch zilver in 2021 kende twijfels, maar hervond vertrouwen en staat zondag naar eigen zeggen 85 procent fit aan de start.

"Als de omstandigheden in mijn voordeel zijn, hoop ik ermee weg te komen. Zolang ik meedoe om een plek bij de eerste vijf en er niet word afgelopen, ben ik tevreden", zei hij tijdens een onlinepersmoment vanuit New York.

Nageeye koestert een bijzondere band met de marathon van New York, die hij in 2024 won. Twee jaar daarvoor finishte hij er als derde. Na overwegingen om dit jaar in Sydney (augustus), Amsterdam (oktober) of Valencia (december) te lopen, koos hij uiteindelijk weer voor de major in New York. "Voor mij is het de grootste marathon van de wereld. Ik ken iedereen hier, het voelt als thuis", lachte hij.