Economie eurozone groeit met 0,4 procent ondanks Iranoorlog

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van 2026 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal, meldt statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. De economie van het eurogebied laat daarmee weer een groei zien, na een nulgroei in het eerste kwartaal. De groei viel ook hoger uit dan economen hadden verwacht.

De grootste economieën van de eurozone lieten allemaal een groei zien, wat aantoont dat het landenblok de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten goed heeft opgevangen. Duitsland, Italië en Frankrijk groeiden elk met 0,2 procent, waarbij Frankrijk een recessie wist te vermijden na een verrassende krimp van 0,1 procent in het eerste kwartaal. De Spaanse economie groeide zelfs met 0,7 procent.

Eerder op de dag maakte statistiekbureau CBS al bekend dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 0,4 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei viel daarmee iets hoger uit dan de 0,3 procent in de eerste drie maanden van het jaar.

Ierland

In juni meldde Eurostat nog een verrassende krimp voor de eurozone in het eerste kwartaal van 0,2 procent, maar dat cijfer is nu herzien tot een nulgroei. De eerder gemelde krimp werd veroorzaakt door een ongekende krimp in Ierland.

Door het grote aantal multinationals dat in Ierland is gevestigd, om het gunstige ondernemings- en belastingklimaat, geeft het Ierse bbp-cijfer vaak een vertekend beeld en verstoort het de gegevens voor de eurozone als geheel. Zo groeide de Ierse economie in het tweede kwartaal met 3,9 procent, na een krimp van 7 procent in het eerste kwartaal. Eerder werd voor Ierland nog een forse krimp van meer dan 12 procent in de eerste drie maanden van het jaar gemeld.