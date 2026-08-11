SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De economie van Singapore zal dit jaar aanzienlijk sterker groeien dan eerder werd verwacht, geholpen door de AI-boom. Dat verwacht het ministerie van Handel en Industrie van Singapore. De Aziatische stadstaat is een belangrijke exporteur van chips en chipapparatuur voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie.

Het ministerie rekent nu voor dit jaar op een groei van het bruto binnenlands product tussen de 4,5 en 5,5 procent. Eerder werd op een groei tussen de 2 en 4 procent gerekend, wat ook al een verhoging was vergeleken met een voorspelling van vorig jaar.

De Singaporese economie groeide in het tweede kwartaal van dit jaar met 5,9 procent op jaarbasis. Dat was iets sterker dan de groei van 5,7 procent die bij een voorlopige raming werd gemeld. In het eerste kwartaal was er nog een plus van 6,3 procent te zien.

Impact oorlog minder groot

Singapore is goed voor ongeveer 10 procent van de totale wereldwijde chipproductie en 20 procent van de apparatuur voor chipproductie. Volgens het ministerie is de wereldwijde investeringshausse in AI sterker dan verwacht en zal die vermoedelijk de rest van het jaar doorzetten.

Naast de chipsector doen ook de industrie en financiële sector van Singapore het goed. Het ministerie zegt ook dat de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de economie minder groot was dan eerder werd gevreesd. Singapore heeft meerdere maatregelen genomen om huishoudens en bedrijven te helpen met de gestegen energiekosten door de Iranoorlog.