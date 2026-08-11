De Amerikaanse acteur Jon Cypher, vooral bekend van de televisieserie Hill Street Blues, is op 94-jarige leeftijd overleden. De acteur overleed op 3 augustus in zijn huis in de Amerikaanse staat Oregon, zo schrijft zijn familie in een verklaring aan Ashland News. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Cypher speelde in alle zeven seizoenen van de serie Hill Street Blues de rol van korpschef Fletcher Daniels. Ook was hij te zien in series als Major Dad, Knots Landing en Dynasty en in films als Valdez Is Coming (1971) en Masters of the Universe (1987).

Zijn doorbraak kwam in 1957, toen hij de rol van Prince Charming speelde naast Julie Andrews in de eerste tv-productie van de musical Cinderella. De uitzending op CBS trok destijds meer dan 100 miljoen kijkers, schrijft The Hollywood Reporter.

Cypher was daarnaast actief op Broadway. Hij speelde onder meer in producties van Man of La Mancha en The Great White Hope.