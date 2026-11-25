WASHINGTON (ANP/RTR) - De economie van de Verenigde Staten is in het derde kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens een nieuwe raming van het Amerikaanse ministerie van Handel steeg het bruto binnenlands product (bbp) op zogeheten geannualiseerde basis met 4,3 procent. Eerder werd de stijging op 3,4 procent geraamd.

Geannualiseerd betekent dat de groei van één kwartaal denkbeeldig wordt doorgetrokken over het hele jaar. Daarmee werd ook de verwachting van economen overtroffen. Die hadden verwacht dat het naar boven zou worden bijgesteld tot 3,5 procent. In het tweede kwartaal groeide de economie met 2,2 procent.

De groei werd voornamelijk gerealiseerd door consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen in kunstmatige intelligentie. Bij de consumenten waren het vooral huishoudens met hogere inkomens die meer te besteden hadden. Zij profiteerden van gunstige beurskoersen. Door het lage aantal ontslagen en de gematigde groei van werkgelegenheid konden ook andere huishoudens hun uitgaven op peil houden.