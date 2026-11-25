Sergio Herman moet ruim 2600 euro betalen voor de schade aan zijn huurwoning in Knokke. Dat heeft de zogenoemde vrederechter, vergelijkbaar met de Nederlandse kantonrechter, in Brugge woensdag besloten. De bekende televisiekok uit Zeeuws-Vlaanderen liet de woning volgens Het Laatste Nieuws onder meer achter met een barst in het fornuis, beschilderde boorgaten en een vieze keuken en badkamer.

De kosten waren aanvankelijk geraamd op dik 5000 euro. Omdat Herman zelf alle kosten voor nieuwe gordijnen en lamellen voor zijn rekening nam, werd dit bedrag van het totaal afgetrokken. Een opvallend detail is dat de kok voor het herstel of de vervanging van het fornuis maar 1 euro moet vergoeden. Het definitieve bedrag bij deze schadepost is nog afhankelijk van de uitkering van Hermans verzekering.

De bekende chef heeft de afgelopen jaren vaker te maken gehad met justitie. Zo kreeg hij in 2025 een geldboete en een rijverbod van twaalf dagen opgelegd vanwege een snelheidsovertreding.