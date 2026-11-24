DEN HAAG (ANP) - Ongeveer een derde van de vuurwerkverkopers heeft al compensatie aangevraagd vanwege het ingevoerde vuurwerkverbod. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kreeg in de eerste drie weken 227 aanvragen binnen. Branchevereniging VuurwerkCheck verwacht dat dit aantal nog veel verder oploopt richting de sluitingsdatum van 18 januari. Er zijn zo'n 750 ondernemers, met 850 winkels, die vuurwerk verkochten.

De overheid kwam eerder dit jaar met een compensatieregeling voor de misgelopen winst van een jaar plus 15 procent en 3500 euro. De verkopers achtten dit veel te weinig en dreigden met een rechtszaak. Hierover wil VuurwerkCheck-voorzitter Frans Köhler pas besluiten als de aanvragen zijn beoordeeld in januari, zo laat hij weten.

De RVO is al begonnen met de beoordelingen, "zodat zo snel mogelijk kan worden uitbetaald vanaf half januari". Over de gemaakte beoordelingen wil een woordvoerster van de overheidsdienst niets kwijt.

Geen tevredenheid

Volgens Köhler heeft nog lang niet iedereen de aanvraag gedaan, omdat niet iedereen even handig is met de administratieve handelingen. Hij zegt dat er nog altijd geen tevredenheid is met de regeling "en dat die er ook nooit zal komen".

Naast de vuurwerkverkopers worden ook importeurs gecompenseerd in een aparte regeling. Zij krijgen drie jaar winstderving vergoed, net als restvoorraden en bepaalde bedrijfskosten.