ZUTPHEN (ANP) - Verdachte Jean Gardy L. (22) uit Zelhem ontkent dat hij als stagiair veertien jonge kinderen heeft misbruikt in het zwembad. "Ik probeerde ze te helpen bij de zwemles als het niet lukte, meer niet. Ik heb niks gedaan", verklaarde de oud-stagiair dinsdag tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in de rechtbank in Zutphen.

De man wordt ervan verdacht tussen augustus en december 2024 tijdens zwemlessen seksuele handelingen te hebben verricht bij veertien kinderen onder de 12 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij in het Gelderse Hengelo ook ontucht gepleegd met een 6-jarig meisje, en had hij kinderporno in zijn bezit, zo bleek uit de aanklacht.

L. verklaarde tegenover de rechter dat hij nooit alleen met de kinderen was en altijd onder toezicht van een of meerdere badmeesters werkte. Hij hielp kinderen met bijvoorbeeld kanteltechnieken en gaf instructies. Van seksuele handelingen was nooit sprake, zei hij.