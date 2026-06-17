Een pellet cv ketel: wat is het en hoe werkt het?

Ben je op zoek naar een duurzamere manier om je huis te verwarmen? Dan is een pellet cv ketel misschien iets voor jou. Steeds meer huiseigenaren kiezen voor deze verwarmingsoplossing als alternatief voor aardgas. In dit artikel lees je hoe een pellet cv ketel werkt, wat de voor- en nadelen zijn en waar je op moet letten.

Wat is een pellet cv ketel?

Een pellet cv ketel is een verwarmingsketel die werkt op houtpellets. Dat zijn kleine, samengeperste stukjes hout van gedroogd zaagsel of andere restproducten uit de houtverwerkende industrie. De ketel verbrandt deze pellets om warmte te maken. Die warmte gaat naar je radiatoren of vloerverwarming, net zoals bij een gewone cv ketel op gas.

Houtpellets zijn een hernieuwbare brandstof. Bomen nemen tijdens hun groei CO2 op uit de lucht. Bij het verbranden van pellets komt die CO2 weer vrij, maar er komt geen extra CO2 bij zoals bij fossiele brandstoffen. Daardoor is de CO2-uitstoot van een pelletketel veel lager dan die van een gasketel.

Hoe werkt een pellet cv ketel?

De pellets worden opgeslagen in een grote opslagbak, ook wel silo of bunker genoemd. Via een automatisch transportsysteem, meestal een vijzel of slang, worden de pellets vanuit de opslagbak naar de brander gevoerd. De brander steekt de pellets aan en regelt de verbranding. Een pelletketel werkt grotendeels automatisch en past de hoeveelheid brandstof aan op basis van de warmtevraag in je huis.

De as die overblijft na de verbranding verzamel je in een kleine opvangbak. Die leeg je een paar keer per jaar. Verder vraagt een pelletketel weinig dagelijks onderhoud. Een jaarlijkse servicebeurt door een erkend monteur is wel aan te raden.

Voordelen van een pellet cv ketel

Een van de grootste voordelen is de lagere CO2-uitstoot. Dat maakt een pelletketel een goede keuze als je wil verduurzamen maar nog niet de stap naar een warmtepomp wilt of kunt zetten. Daarnaast zijn houtpellets relatief goed verkrijgbaar en kun je een grotere voorraad aanleggen. Dat geeft je meer controle over je energiekosten.

Ook financieel kan een pelletketel interessant zijn. Via de ISDE-subsidie (Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing) kun je bij de aanschaf van een geschikte biomassaketel mogelijk subsidie aanvragen. Controleer altijd de actuele voorwaarden op rvo.nl, want subsidies kunnen wijzigen.

Waar moet je op letten?

Een pelletketel vraagt meer ruimte dan een gewone cv ketel. Je hebt opslagruimte nodig voor de pellets, bij voorkeur een droge en goed bereikbare ruimte zoals een schuur, garage of kelder. Hoe groter de opslagbak, hoe minder vaak je pellets hoeft te bestellen.

Let ook op de kwaliteit van de pellets. Gebruik bij voorkeur pellets met het ENplus-keurmerk. Dat is een Europese norm die garandeert dat de pellets aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Slechte pellets kunnen de ketel beschadigen en de efficiëntie verlagen.

Tot slot is de installatie van een pelletketel werk voor een specialist. Een erkend installateur zorgt voor een veilige en correcte aansluiting en stelt de ketel goed in.

Is een pellet cv ketel iets voor jou?

Een pellet cv ketel is een geschikte keuze als je wil stoppen met aardgas, voldoende ruimte hebt voor een pelletopslag en bereid bent om de ketel jaarlijks te laten onderhouden. Het is een bewezen technologie die al jaren wordt toegepast in Europa.

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