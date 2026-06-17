Boundless Digital grote winnaar bij European Search Awards

In het Portugese Porto werden gisteravond de European Search Awards uitgereikt. Dit is de belangrijkste jaarlijkse Europese competitie voor de allerbeste marketingcampagnes en -bureaus. Voor Boundless Digital werd het een historische avond: het bureau mocht maar liefst vijf keer het podium op om een hoofdprijs op te halen.

De awards werden gewonnen met succesvolle campagnes voor Suitsupply en Avis Nederland. Voor Boundless Digital is dit de ultieme kroon op hun werk. Het bewijst dat hun unieke aanpak – waarbij slimme experts samenwerken met hun zelfontwikkelde software – direct zorgt voor betere resultaten voor hun klanten. Van slimme vindbaarheid in Google tot de allernieuwste technologieën rondom AI en ChatGPT (GEO): Boundless Digital loopt hiermee voorop in Europa.

De winnende campagnes op een rij:

1. Best AI Optimization Campaign (GEO) – Suitsupply

Boundless Digital zorgde ervoor dat Suitsupply extreem goed vindbaar werd in AI-zoekmachines (zoals ChatGPT). Hiermee lieten ze grote concurrenten zoals Hugo Boss ver achter zich. Er werd niet gekeken naar vage schattingen, maar naar harde verkoopcijfers. De absolute kers op de taart? ChatGPT-maker OpenAI noemde Boundless Digital zelfs persoonlijk tijdens de wereldwijde lancering van hun nieuwste software.

Het oordeel van de jury: “A smart and commercially grounded campaign that clearly demonstrates the real impact of LLM-driven strategies. Generating impressive revenue from LLM journeys is a standout achievement, backed by strong tracking and measurable AI visibility gains. Simple, focused, and effective in execution, this is an innovative and well-structured submission that delivers impressive results without unnecessary complexity.”

2. Best use of PR in Search – AVIS

Door slim in te spelen op de maatschappelijke discussie rondom vuurwerk en familiebezoek rond de feestdagen, wist Boundless Digital Avis volop in de schijnwerpers te zetten. Dit leidde tot veel media-aandacht op grote websites en radiozenders zoals BNR, Qmusic en Joe FM. Dit gaf de bekendheid en online betrouwbaarheid van Avis een enorme boost.

3. Best use of Data – SUITSUPPLY

Met behulp van AI zocht Boundless Digital precies uit waar de doelgroep van Suitsupply wereldwijd naar zoekt. Door vervolgens hun eigen slimme software (Cabyn) te gebruiken, konden ze razendsnel advertenties en teksten maken voor meer dan 12 landen tegelijk. Het resultaat? Een enorme stijging in websitebezoekers, online verkopen én extra bezoekers in de fysieke kledingwinkels.

Het oordeel van de jury: “Boundless Digital built something genuinely impressive with an automated data transformation model that is as elegantly visualised as it is technically ambitious, making complex workflow integration not just understandable, but compelling.”

4. Beste use of AI in Search – SUITSUPPLY

In deze campagne liet het bureau zien hoe je AI veilig en effectief inzet om goede teksten te schrijven, marktonderzoek te doen en lokale klanten te bereiken. Door de slimme marketingexperts van Boundless te koppelen aan de kracht van AI, konden ze bergen werk verzetten op een schaal die voorheen onmogelijk was.

Het oordeel van de jury: “Boundless Digital built something genuinely impressive, a sophisticated AI-driven SEO operation where data integration, prioritisation modelling, and multi-agent execution combine to create real commercial impact. The scoring model in particular stands out as smart, structured thinking applied at serious scale.”

5. Best use of Search in Fashion – SUITSUPPLY

Boundless Digital bedacht één grote, complete strategie waarin ze vindbaarheid in Google, AI-zoekmachines, het nieuws og social media met elkaar verbonden. Het resultaat was adembenemend: het wereldwijde digitale verkeer naar Suitsupply verdubbelde.

Het oordeel van de jury: “Boundless Digital rebuilt what SEO can be, transforming the discipline into a programmatic, AI-driven operating system that represents a fundamental evolution in thinking, with execution that matches the ambition.”

Succes door samenwerking

Deze magische grens van vijf awards is het resultaat van een geweldig team en de fijne samenwerking met vooruitstrevende klanten die Boundless Digital het vertrouwen geven.

Bedrijven die benieuwd zijn naar deze succesvolle aanpak, of willen ontdekken hoe Boundless Digital merken naar de absolute top brengt met Cabyn en hun Search Everywhere-visie, kunnen contact opnemen met het bureau voor meer informatie.