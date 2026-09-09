CAIRO (ANP/BLOOMBERG) - Egypte is van plan zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie (AI) te bouwen. Het gaat om een faciliteit ter waarde van 1 miljard dollar, waarbij gebruik wordt gemaakt van de technologie van het Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia.

Het project, dat woensdag werd aangekondigd door de Egyptische minister van Communicatie en Informatietechnologie, komt op een moment dat de Verenigde Staten en China, de twee belangrijkste AI-rivalen ter wereld, strijden om hun invloed in het Midden-Oosten en Afrika uit te breiden.

De Chinese president Xi Jinping bracht vorige week nog zijn eerste bezoek aan Egypte in tien jaar. Persbureau Bloomberg meldde voorafgaand aan dat bezoek dat het Chinese Huawei een bod had gedaan om een datacenter voor Egypte te bouwen. Dit zette Washington ertoe aan om een concurrerend aanbod van Amerikaanse bedrijven als Nvidia te promoten.