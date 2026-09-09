De kist met daarin het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Rond het middaguur vertrok de rouwstoet vanaf het paleis, onder begeleiding van saluutschoten en muziek. Langs de route hebben zich honderden mensen verzameld. Het Noorse persbureau NTB omschrijft de sfeer als ingetogen en "ongewoon stil".

De kist wordt op een affuit door de straten van de stad gereden achter een zwarte Mercedes-Benz. Daarachter lopen koning Haakon, kroonprinses Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus en prinses Märtha Louise. De koninginnen Mette-Marit en Sonja volgen in een auto.

Ook diverse buitenlandse royals, staatshoofden en premiers, en leden van het hof lopen mee in de processie. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn onderdeel van de stoet; prinses Beatrix is er niet bij. Zij is vermoedelijk direct naar de Domkerk gegaan.

De rouwstoet gaat na de dienst in kleinere vorm verder naar fort Akershus, waar nog een besloten plechtigheid plaatsvindt voor familie en andere genodigden. Koning Haakon zal die dan in zijn eentje begeleiden. In het fort is ook de koninklijke crypte waar Harald wordt bijgezet.