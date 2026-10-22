EIB: Nederland moet doelen uitstellen om personeelstekort bouw

SOESTERBERG (ANP) - Nederland moet vanwege de personeelskrapte in de bouwsector scherpere keuzes maken over wat het wil realiseren en wanneer. Dat heeft de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gezegd bij de presentatie van een rapport over de verwachtingen voor de arbeidsmarkt in de bouw de komende jaren. Nederland wil veel meer nieuwe woningen bouwen, het net uitbreiden, verduurzamen en infrastructuur onderhouden, maar dat kan niet allemaal tegelijk, waarschuwt EIB-directeur Taco van Hoek. Bepaalde doelen, zoals gasloze wijken in 2050, zijn niet haalbaar en hebben meer tijd nodig, vindt hij.

Donderdag meldde het EIB dat de bouw tot 2030 naar verwachting zo'n 73.000 extra medewerkers nodig heeft om het aantal uitstromers en de voorziene productiegroei op te kunnen vangen. De opschaling bij Defensie en de defensie-industrie maakt het de bouw extra moeilijk, omdat ze flink concurreren om personeel met die sector.

Om zo goed mogelijk om te gaan met de krapte en de uitdagingen voor de bouw, zou de politiek volgens Van Hoek haalbaardere doelen moeten stellen.