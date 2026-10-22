Louvre en andere musea in Parijs zaterdag dicht om protesten

Het Louvre en andere grote musea in Parijs blijven zaterdag gesloten vanwege de geplande protesten in de Franse hoofdstad, heeft het ministerie van Cultuur besloten. Het gaat naast het Louvre ook om onder meer het Musée d'Orsay, het Picassomuseum en het Grand Palais.

Afgelopen zaterdag liepen demonstraties tegen onder meer stijgende kosten voor levensonderhoud op veel plaatsen uit op rellen. Maandag hield het Louvre de deuren ook gesloten toen demonstranten de ingangen van het museum hadden geblokkeerd. Komend weekend zijn opnieuw protesten gepland.

Door heel Frankrijk zijn ook evenementen uit voorzorg afgelast.