EINDHOVEN (ANP) - Vluchten van en naar Eindhoven Airport kunnen donderdagavond toch doorgaan. Eindhoven dacht veel vluchten te moeten schrappen, maar een woordvoerder laat weten dat het probleem op het laatste moment is opgelost. Er zou een bezettingsprobleem zijn geweest bij de militaire vluchtverkeersleiding.

Eindhoven Airport maakt gebruik van het militaire vliegveld. De luchtverkeerstoren is onderdeel van de vliegbasis. Door een bezettingsprobleem zouden alle vertrekkende en aankomende vluchten na 19.45 worden geannuleerd, meldde Omroep Brabant al op basis van informatie van de luchthaven. Maar volgens de woordvoerder is het uiteindelijk toch gelukt om voldoende bezetting in de toren te krijgen.

Volgens het vluchtschema op de website van Eindhoven Airport zijn er momenteel enkele omleidingen en annuleringen voor aankomende vliegtuigen. Ook zijn er twee vluchten geannuleerd die eind van de middag zouden vertrekken.