De Amerikaanse band Pearl Jam zoekt nog steeds een nieuwe drummer, nadat Matt Cameron vorig jaar aankondigde te stoppen bij de band. Volgens bassist Jeff Ament is er geen haast bij de zoektocht, vertelt hij in een interview met muziekblad Under the Radar. "Maar we willen wel een paar shows spelen volgend jaar", aldus Ament.

"Ik ben 63, maar ik ben best fit", vervolgt de bassist. "Ik denk dat ik me nog een paar jaar kan gedragen als een jonge idioot op het podium, maar ik voel wel een beetje urgentie om shows te spelen terwijl we fysiek nog een soort van jong zijn."

Volgens Ament begon Cameron te twijfelen aan zijn toekomst bij Pearl Jam na de dood van zanger Chris Cornell, met wie Cameron in de band Soundgarden speelde. Cornell maakte een einde aan zijn leven in 2017. "Dat was een grote schok voor ons allemaal, maar vooral voor Matt. Ik weet dat er een periode was waarin hij niet zeker wist of hij überhaupt door wilde spelen."

Cameron voegde zich in 1998 bij Pearl Jam. De drummer is met zowel Pearl Jam als Soundgarden opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.