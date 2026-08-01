NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk is in een periode van zes weken bijna de helft van zijn vermogen kwijtgeraakt. Dat berekende Bloomberg in zijn Billionaires Index. Met een geschat vermogen van 684 miljard dollar is hij nog altijd ruim de rijkste persoon ter wereld. Volgens de index is het vermogen van Musk nog altijd meer dan dat van de nummer 2 en 3 samen. Larry Page, oprichter van Google, en Jeff Bezos, oprichter van Amazon, hebben bij elkaar opgeteld een vermogen van iets minder dan 600 miljard dollar.

Het vermogen van Musk bereikte tijdens de piek ongeveer 1,33 biljoen dollar. De beursgang van SpaceX maakte Elon Musk de eerste biljonair (1000 miljard dollar) ooit. Na de koersdaling in de eerste weken na het debuut verloor hij die status als biljonair ook weer. Met een belang van grofweg 40 procent in het bedrijf hebben koersbewegingen van SpaceX veel invloed op zijn vermogen.

Het aandeel SpaceX heeft nu zijn laagste punt bereikt met 108,37 dollar per aandeel. Op 16 juni was de slotkoers op zijn hoogtepunt 201,80 dollar per aandeel.