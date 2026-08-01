Wietze de Jager houdt de deur open voor een definitieve comeback op de radio. De radio-dj is deze zomer vier weken lang te horen in de ochtend op radiozender 100% NL als vervanger van Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen, maar sluit in een interview in De Telegraaf een definitieve terugkeer op de radio niet uit.

De Jager stopte in 2023 met de ochtendshow op Radio 538. "Na al die tijd durf ik gerust te zeggen dat ik dat heilige vuur voor het radiomaken kwijt was geraakt", zegt De Jager onder meer. "Hoewel ik vele programma's mocht maken bij 538, genoot ik nooit volledig. Dat had een signaal moeten zijn om ermee te stoppen."

De 37-jarige dj noemt zijn klus bij 100% NL "de mooiste vakantiebaan" die hij zich kan voorstellen. "Verder is dit voor mij vooral een manier om te kijken of het radiovirus nog in mij zit. Wie weet keer ik over een tijdje definitief terug op de radio. Maar eerst lol maken op 100% NL."