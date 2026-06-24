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Elon Musk na koersdaling SpaceX geen biljonair meer

24 jun , 19:28Zakelijk
anp240626209 1
ANP
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NEW YORK (ANP) - De aanzienlijke koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Volgens de rijkemensenlijst van persbureau Bloomberg is zijn vermogen nu 957 miljard dollar, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is.
SpaceX haalde eerder deze maand bij een recordbeursgang 75 miljard dollar op, waarbij Elon Musk de eerste persoon op aarde werd met een vermogen boven de 1000 miljard dollar. Doordat Musk een belang van grofweg 40 procent heeft in het bedrijf, hebben koersbewegingen van SpaceX op de beurs veel invloed op zijn vermogen.
De rijkdom van Musk, die ook veel aandelen in autofabrikant Tesla bezit, is nog altijd veel groter dan die van nummer 2 op de rijkenlijst van Bloomberg. Dat is de medeoprichter van Google Larry Page, met een geraamd vermogen van 297 miljard dollar.
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